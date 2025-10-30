Animal Crossing si aggiorna e arriva anche su Switch 2
(Adnkronos) – Con la versione per la nuova console e un aggiornamento di contenuti per entrambe, inizia una nuova stagione per uno dei titoli più amati della grande N e la vita sull’isola diventa ancora più ricca, creativa e connessa. La nuova edizione per Switch 2 sfrutta la potenza extra della console per offrire un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
