bisogna rompere il silenzio sulla salute mentale

Ogni anno ad ottobre riflettiamo sulla salute mentale. Per milioni di europei non è solo un tema di discussione, ma una realtà quotidiana. È la studentessa che teme di uscire dalla sua stanza, il padre che non dorme da settimane, l’infermiera che assiste tutti ma non riesce a chiedere aiuto. Il tema della Giornata Mondiale della Salute Mentale – la salute mentale come diritto umano universale – è un monito. Una persona su otto nel mondo convive con un disturbo mentale. In Europa, quasi la metà dei cittadini ha sperimentato nell’ultimo anno un disagio psicologico, e più della metà non ha ricevuto assistenza professionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

