Difesa spaziale addio al mito del satellite unico e insostituibile L’analisi del gen Bianchi
Il gen. Bianchi analizza come, negli ultimi vent’anni, il ruolo dei satelliti nel controllo spaziale si sia evoluto, mettendo in discussione il mito del satellite unico e insostituibile. Tradizionalmente considerati strumenti di alta precisione e costosi, i sistemi satellitari stanno ora lasciando spazio a soluzioni più diversificate e resilienti, riflettendo un cambiamento strategico nel settore della difesa spaziale.
Negli ultimi due decenni, il concetto di high-end nel dominio spaziale militare è stato tradizionalmente associato a sistemi satellitari di grandi dimensioni, altamente sofisticati e caratterizzati da costi elevati, lunghi cicli di sviluppo e una vita operativa estesa. Piattaforme come i satelliti geostazionari per le comunicazione strategiche protette hanno incarnato a lungo l’idea stessa di superiorità tecnologica nello spazio così come i grossi SAR LEO, che se da un lato hanno raggiunto l’eccellenza lato strumento, dall’altro hanno faticato a integrarsi in un ecosistema operativo dove la fruibilità dell’asset è forse importante tanto quanto le sue caratteristiche. 🔗 Leggi su Formiche.net
