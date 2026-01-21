Il gen. Bianchi analizza come, negli ultimi vent’anni, il ruolo dei satelliti nel controllo spaziale si sia evoluto, mettendo in discussione il mito del satellite unico e insostituibile. Tradizionalmente considerati strumenti di alta precisione e costosi, i sistemi satellitari stanno ora lasciando spazio a soluzioni più diversificate e resilienti, riflettendo un cambiamento strategico nel settore della difesa spaziale.

Negli ultimi due decenni, il concetto di high-end nel dominio spaziale militare è stato tradizionalmente associato a sistemi satellitari di grandi dimensioni, altamente sofisticati e caratterizzati da costi elevati, lunghi cicli di sviluppo e una vita operativa estesa. Piattaforme come i satelliti geostazionari per le comunicazione strategiche protette hanno incarnato a lungo l’idea stessa di superiorità tecnologica nello spazio così come i grossi SAR LEO, che se da un lato hanno raggiunto l’eccellenza lato strumento, dall’altro hanno faticato a integrarsi in un ecosistema operativo dove la fruibilità dell’asset è forse importante tanto quanto le sue caratteristiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Difesa spaziale, addio al mito del satellite unico e insostituibile. L’analisi del gen. Bianchi

Leggi anche: Addio a Nicola Pietrangeli, la camera ardente scelta da lui al Foro italico: poi i funerali del mito del tennis

Leggi anche: È morto Nicola Pietrangeli: addio al mito del tennis italiano

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: L'Europa non ha mai speso così tanto per lo spazio: ecco chi contribuisce di più.

Nel 2026 una rivoluzione nella Difesa. Crosetto chiede 4,4 miliardi per lo scudo spaziale, è irrinunciabileIl dome nazionale, lo scudo spaziale, è un'architettura protettiva multilivello che prevede la difesa spaziale, missilistica e antidrone. Una difesa che non abbiamo mai avuto e non più rinunciabile, ... huffingtonpost.it

Difesa, Crosetto: siamo dieci anni indietro, ora bisogna correre. Lo scudo spaziale per l’Italia è irrinunciabile, costa 4,4 miliardiDurante l’audizione davanti le commissioni di Camera e Senato, il ministro ha annunciato l’intenzione di proporre all’inizio del 2026 una revisione complessiva del quadro normativo che regola la ... milanofinanza.it

La cupola d’oro sull’Artico: perché per gli Usa la Groenlandia è essenziale per la difesa spaziale |Pronti contro-dazi Ue da 93 miliardi x.com

La videopillola odierna di AsiTV è dedicata al lancio del terzo satellite di seconda generazione della costellazione COSMO-SkyMed Il satellite dell’Agenzia Spaziale Italiana e del Ministero della Difesa conferma il ruolo dell’Italia come leader nell’Osserv - facebook.com facebook