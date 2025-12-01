È morto Nicola Pietrangeli | addio al mito del tennis italiano

Nicola Pietrangeli è morto. L’ex campione di tennis italiano era in ospedale da qualche settimana. Nicola Chirinsky Pietrangeli era nato l’ 11 settembre 1933 a Tunisi in Tunisia. Aveva 92 anni. Pietrangeli è stato capitano della Coppa Davis vinta nel 1976 dagli azzurri. Pietrangeli è stato numero 3 del mondo tra il 1959 e il 1961 secondo le statistiche relative ai tennisti non professionisti dell’epoca. Ha vinto per due volte il Roland Garros (1959 e 1960), tre volte il torneo di Monte Carlo e due gli Internazionali d’Italia. È stato quattro volte finalista a Parigi, Roma e Monte Carlo, e due volte in Coppa Davis. 🔗 Leggi su Open.online

