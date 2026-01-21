Dibu Martinez potrebbe essere il nuovo portiere dell’Inter | avviati i contatti

Dibu Martínez potrebbe diventare il nuovo portiere dell’Inter. Dopo la scadenza di Yann Sommer, il club nerazzurro ha avviato i primi contatti per sostituirlo. La dirigenza ha iniziato a pianificare il futuro tra i pali, valutando diverse opzioni per garantire continuità e stabilità alla squadra nella prossima stagione.

Il futuro della porta dell’Inter è destinato a cambiare volto. Yann Sommer è in scadenza di contratto a fine stagione e il suo ciclo in nerazzurro appare ormai avviato alla conclusione, con il club che da tempo ha iniziato a pianificare il dopo-svizzero individuando un nuovo titolare per la prossima annata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore è emerso un nome di grande peso internazionale: Emiliano “Dibu” Martínez. Non si tratta solo di un’idea suggestiva, ma di un profilo che l’Inter ha iniziato a valutare in modo concreto. Il club nerazzurro, infatti, non sta lavorando soltanto sul mercato immediato, ma anche in ottica futura.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Dibu Martinez Inter: suggestione a sorpresa per il dopo Sommer. Avviati i contatti per il portiere argentinoL'Inter ha avviato i contatti per Dibu Martinez, portiere argentino considerato una possibile alternativa a Sommer.

Leggi anche: Dibu Martínez è la nuova idea dell’Inter per rimpiazzare Sommer (TyC Sports)

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Da Sommer a Dibu Martinez: l'Inter ci pensa. Tel in rotta col Tottenham: la Roma vuole ritagliarsi una chance. Juve, sempre più En-Nesyri; Serie A. Inter, clamoroso! Interesse concreto per El Dibu Martinez dall'Aston Villa; Inter, discorsi avviati col Dibu Martinez: la situazione. A destra spunta un nome a sorpresa; Sky – Occhio a Dibu Martinez: contatti esplorativi per il suo arrivo in Serie A in estate.

Calciomercato Inter, Dibu Martinez può essere il dopo Sommer. E se Perisic esce dalla Champions…Si riapre anche il canale diplomatico con l’entourage del difensore croato Mlacic. Continua a piacere Muharemovic ... tuttosport.com

Dibu Martinez all’Inter: primi contatti, retroscena Lautaro e addio SommerDibu Martinez all'Inter - Novità importantissima per l'Inter e per la Serie A, che potrebbe presto accogliere un Campione del ... fantamaster.it

Inter, ultima stagione per Sommer. Dibu Martinez L’obiettivo numero uno è un altro x.com

Per il post-Sommer l’Inter sta sondando il Dibu Martinez. Primi contatti già avviati. Che ne pensate - facebook.com facebook