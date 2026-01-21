Dibu Martinez ieri primo incontro con l’agente | l’Inter offre biennale con maxi stipendio

Dibu Martinez ha incontrato ieri il suo agente, segnando un passo importante nelle trattative dell’Inter per il reparto portieri. La società nerazzurra propone un contratto biennale con uno stipendio elevato, in linea con l’obiettivo di rafforzare la rosa. L’Inter continua a muoversi con decisione per definire il futuro tra i pali, in vista della prossima stagione.

L’Inter accelera sul fronte del dopo- Sommer e comincia a muoversi in maniera concreta per il futuro della porta nerazzurra. Dopo i primi sondaggi emersi nei giorni scorsi, nelle ultime ore si è registrato un passo in avanti significativo nei contatti per Emiliano “Dibu” Martinez. Come riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, a Milano si è tenuto un incontro tra i dirigenti dell’Inter, l’agente del portiere argentino e il fratello del giocatore. Un vertice esplorativo ma tutt’altro che interlocutorio, dal quale emerge una conferma importante: l’Inter sta seriamente valutando il profilo del campione del mondo come possibile erede di Yann Sommer, destinato a lasciare il club a fine stagione a scadenza di contratto.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

