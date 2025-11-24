Erede Sommer | perché l’Inter non prenderà ‘Dibu’ Martinez

Il portiere dell’Argentina e dell’Aston Villa sarebbe la scelta migliore, ma la proprietà. In casa Inter e dintoni è tornato d’attualità il tema portiere. Nel derby col Milan, infatti, si è avuta una ulteriore conferma – di cui non avevamo francamente bisogno – su come i nerazzurri necessitino di un nuovo numero uno. La parabola del quasi 37enne svizzero, in scadenza di contratto a giugno, ricorda per certi versi quella di Samir Handanovic. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Probabilmente Marotta e Ausilio sarebbero dovuti intervenire la scorsa estate, perché diversi segnali negativi si erano avuti già nella passata stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Erede Sommer: perché l’Inter non prenderà ‘Dibu’ Martinez

Approfondisci con queste news

L'Erede di Sommer? Un Campione del Mondo! Personalità ed esperienza, oltre che un para-rigori fenomenale - facebook.com Vai su Facebook

Dalla Premier e A GENNAIO l'erede di #Sommer È già DERBY col Milan... Vai su X

Ecco Martinez, l’erede di Sommer. L’accordo c’è, mancano i dettagli. Stallo Dumfries: Aston Villa in pole - Ieri sono stati fatti altri passi avanti per colmare la casella lasciata vuota dalla partenza di Audero, di rientro alla Sampdoria per fine prestito, nel ruolo di ... Come scrive ilgiorno.it

Sommer può lasciare l’Inter: l’erede a parametro zero è top - Per il portiere svizzero c’è la pista Galatasaray e intanto spunta un’ipotesi di livello altissimo per sostituirlo: può arrivare anche gratis Sono giorni e settimane fondamentali per l’Inter, che ha ... Da calciomercato.it

L’Inter si prepara all’addio di Sommer: sfida a Juve e Milan per l’erede | CM.IT - Lo svizzero ha sulla coscienza un paio di gol dei bianconeri, specialmente sul missile dalla distanza di Adzic che ha deciso la contesa in pieno recupero. Scrive calciomercato.it