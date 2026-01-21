Di Pietrantonio | Così nascono i miei romanzi

Donatella Di Pietrantonio, autrice di romanzi come L’Arminuta e L’età fragile, sarà ad Appignano domenica per un incontro pubblico. Scrittice tra le più apprezzate della narrativa italiana contemporanea, la sua voce si distingue per autenticità e profondità. L’evento offre l’opportunità di conoscere da vicino il percorso e le ispirazioni che hanno dato vita alle sue opere.

Donatella Di Pietrantonio sarà ad Appignano domenica. Un incontro atteso con una delle voci più intense della narrativa italiana contemporanea, autrice de L'Arminuta e de L'età fragile, romanzo che le ha valso il Premio Strega. Nei suoi romanzi il legame familiare è spesso un luogo complesso, talvolta doloroso, mai scontato. Quanto c'è della sua esperienza personale e quanto invece dell'osservazione del mondo che la circonda? "Nei miei racconti c'è della mia vita, ma anche di altro. Tutto si mescola. Ogni storia deve essere plausibile, convincente, legata alla nostra sensibilità". Le sue figure femminili sono forti, ma attraversate da crepe profonde.

