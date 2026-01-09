Dai miei quadri nascono nuovi coralli

Dai quadri dell’artista cervese Giorgia Severi nasce una raccolta fondi dedicata alla tutela della barriera corallina di Papua e dei suoi arcipelaghi. La campagna, avviata per sostenere la conservazione di questo ecosistema fragile, sarà prolungata oltre la data prevista di gennaio 2026. Un’iniziativa che unisce arte e impegno ambientale, offrendo un’opportunità concreta di tutela e sensibilizzazione.

Verrà prolungata anche oltre quella che sarebbe stata la sua naturale scadenza a gennaio 2026 la raccolta fondi attivata dall’artista cervese Giorgia Severi, in difesa della barriera corallina sull’isola di Papua e nell’arcipelago che la circonda. Tutto nasce alcuni anni fa, quando Giorgia Severi si trovava a fare immersioni nei dintorni dell’isola di Kri, nell’arcipelago di Raja Ampat, a ovest della parte indonesiana della Nuova Guinea. Un paradiso naturalistico – l’isola è uno degli epicentri della biodiversità del pianeta – ma anche uno degli ultimi luoghi a essere stato toccato dall’occidentalizzazione: tuttora la Nuova Guinea ospita la maggiore diversità linguistica del mondo, con decine e decine di gruppi etnici dalle abitudini spesso diversissime fra loro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Dai miei quadri nascono nuovi coralli" Leggi anche: David Doubilet, il fotografo degli oceani: “Squali, coralli e pinguini, i miei scatti per salvarli” Leggi anche: Dai laboratori creativi nascono anche i pacchi di Natale Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Dai miei quadri nascono nuovi coralli. Buona giornata a tutti! Sono Aurora Giuffria pittrice di Palermo anche oggi vi propongo uno dei miei quadri in fluid art,frutto della mia creatività, per contatti visitate la mia pagina https://www.facebook.com/artuora/ spedizione su richiesta Non possiedo partita iv - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.