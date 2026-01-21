Devastazione sul lungomare jonico a Galati famiglia evacuata De Luca | Non bastano risorse ora servono poteri speciali

Una violenta mareggiata ha colpito la costa ionica del Messinese, causando ingenti danni e evacuazioni a Galati. La situazione di emergenza richiede interventi immediati, come sottolineato dal governatore De Luca, che evidenzia la necessità di poteri speciali per affrontare la crisi. La mareggiata ha provocato danni a infrastrutture, abitazioni e servizi essenziali, evidenziando l’urgenza di azioni efficaci per fronteggiare eventi simili.

Una notte di paura e un’alba che mostra la forza distruttiva del mare: la violenta mareggiata che ha investito la costa ionica del Messinese ha lasciato dietro di sé lungomari sventrati, abitazioni allagate, interruzioni di acqua ed energia elettrica e danni diffusi. Furci Siculo, Roccalumera, Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva e Letojanni si presentano oggi come territori profondamente feriti, in cui la furia delle onde ha ridisegnato strade e spazi pubblici. Anche Messina non è stata risparmiata. A Galati Marina una famiglia è stata evacuata per motivi di sicurezza, e numerose altre hanno subito allagamenti di cantinati e garage, con danni significativi.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Maltempo 21 gennaio: devastazione sulla Sicilia orientale. Lungomari distrutti, blackoutIl maltempo estremo continua a lasciare segni pesantissimi sulla Sicilia orientale. Le mareggiate, accompagnate da vento impetuoso e piogge intense, hanno provocato danni estesi lungo le coste, con ... tp24.it

DEVASTAZIONE SUL LUNGOMARE DI ACI TREZZA DOPO UNA NOTTE DI MALTEMPO Una nottata durissima ha lasciato ferite profonde sul lungomare di Aci Trezza. Mare in tempesta, vento impetuoso e pioggia battente hanno provocato danni ingenti: pali facebook