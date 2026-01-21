Devastazione sul lungomare jonico a Galati famiglia evacuata De Luca | Non bastano risorse ora servono poteri speciali

Una violenta mareggiata ha colpito la costa ionica del Messinese, causando ingenti danni e evacuazioni a Galati. La situazione di emergenza richiede interventi immediati, come sottolineato dal governatore De Luca, che evidenzia la necessità di poteri speciali per affrontare la crisi. La mareggiata ha provocato danni a infrastrutture, abitazioni e servizi essenziali, evidenziando l’urgenza di azioni efficaci per fronteggiare eventi simili.

Una notte di paura e un’alba che mostra la forza distruttiva del mare: la violenta mareggiata che ha investito la costa ionica del Messinese ha lasciato dietro di sé lungomari sventrati, abitazioni allagate, interruzioni di acqua ed energia elettrica e danni diffusi. Furci Siculo, Roccalumera, Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva e Letojanni si presentano oggi come territori profondamente feriti, in cui la furia delle onde ha ridisegnato strade e spazi pubblici. Anche Messina non è stata risparmiata. A Galati Marina una famiglia è stata evacuata per motivi di sicurezza, e numerose altre hanno subito allagamenti di cantinati e garage, con danni significativi.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

