De morte

La morte rappresenta un tema universale e inevitabile, che coinvolge riflessioni profonde e spesso contrastanti. Tra la consolazione offerta dalle visioni più rassicuranti e l’inevitabilità dell’esistenza, si crea un paradosso che invita a un’analisi sobria e rispettosa. Comprendere il senso di questa condizione umana permette di affrontarla con maggiore consapevolezza, riconoscendo la sua presenza come parte integrante della vita stessa.

"ella morte non ci si può non occupare e non c'è un modo per occuparsene. Il paradosso si distende tra la consolazione del quadrifarmaco epicureo e l'inesorabilità dell'esistenzialismo heideggeriano. Ma una meditazione sulla morte, che corre il perpetuo rischio di uno scivolamento verso una farneticazione sul nulla, può assumere improvvisamente significato se piega in una meditazione sulla vita. "Il senso della morte è il più indispensabile al senso della vita". C'è una vena quasi sociologica nelle divagazioni inquiete dell' Ottiero Ottieri settantatreenne, e nella forma ibrida di un saggio che diviene racconto.

