Periti Industriali in lutto per la morte di Franco De Simone

Il mondo dei Periti Industriali della provincia di Napoli è in lutto per la scomparsa di Franco De Simone, storico segretario dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione e di tristezza per tutta la comunità professionale, che lo ricorda per il suo impegno e dedizione nel settore.

Si è spento prematuramente Franco De Simone, segretario storico dell’ Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Napoli. Perito industriale esperto in infortunistica stradale, De Simone è stato una figura di riferimento per la categoria, impegnato nella formazione e nella tutela della professione. “Con Franco De Simone perdiamo un collega competente, rigoroso e profondamente legato all’Ordine e fortemente impegnato nella formazione professionale dei giovani – dichiara il presidente Maurizio Sansone –. Ha servito la nostra comunità con dedizione, dedicandosi con grande determinazione nell’attività di contrasto all’esercizio abusivo della professione e contribuendo in modo determinante alla crescita culturale e professionale dei periti industriali napoletani”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Benevento, rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Periti Industriali: Giancarlo De Luca è il nuovo presidente

Leggi anche: Solidarietà, i Periti Industriali di Napoli al fianco della Basilica del Carmine per assistere le persone bisognose

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Caso Cucchi. Per i periti la morte improvvisa per epilessia “è la causa più probabile” - Questa 'ipotesi "dotata di maggiore forza ed attendibilità" adottata dai periti nominati dal gip Elvira Tamburelli nell'ambito dell'inchiesta bis avviata per accertare la natura, l'entità e ... quotidianosanita.it

Vaccino AstraZeneca. Per i periti Camilla Canepa “era sana, morte causata da effetto avverso del vaccino” - È quanto emerge dalla relazione dei periti depositata in procura ai pm che indagano sul caso della ragazza di 18 anni di Sestri Levanti che si era vaccinata a un open day con il preparato di ... quotidianosanita.it

Morte della giudice Ercolini. Incarico ai periti per l’autopsia - Si apre oggi un nuovo capitolo nel caso della giudice Francesca Ercolini, 51 anni, trovata morta il 26 dicembre 2022... ilrestodelcarlino.it

IL CONTO TERMICO 3.0: come si accede all’incentivo 9 GENNAIO | 14:30-17:30 | WEBINAR 3 CFP ingegneri - seminario 3 CFP architetti p.p.c. 3 CFP geometri - corso 3 CFP periti industriali Come si accede agli incentivi previsti dal Conto Termico 3.0 Qual - facebook.com facebook