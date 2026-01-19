Davos 2026 dalla Montagna Incantata a Cuore di Tenebra continua il romanzo della crisi della globalizzazione

Davos 2026 segna un’evoluzione nella percezione del celebre evento: dalla “Montagna Incantata” di Thomas Mann si passa a un’immagine più cupa, intessuta di tensioni e crisi globali. Anche il World Economic Forum riconosce come il panorama alpino si stia trasformando, riflettendo le sfide e le incertezze del nostro tempo. Questa evoluzione sottolinea come il tradizionale ritrovo di Davos si stia progressivamente avvicinando a una narrazione più realistica della

Anche il World Economic Forum quest’anno lo ha ammesso: la “Montagna Incantata” di Thomas Mann che ha reso immaginifico e attraente il panorama alpino di Davos, la località svizzera dove ogni anno il think tank fondato da Klaus Schwab celebra il suo ritrovo annuale, inizia a somigliare sempre più a una cronaca del presente piuttosto che a una narrazione del passato. La lezione di Mann. Quando Mann, nel 1924, scrisse il romanzo che parlava di un luogo lirico tra le montagne, assediato da un mondo in guerra, pensava all’orrore appena passato della Grande Guerra. Ma oggi, attorno alla Davos dove dal 19 al 23 gennaio va in scena la 37esima riunione del Wef, le nubi evocate da Thomas Mann sembrano sempre più concretizzarsi. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Davos 2026, dalla “Montagna Incantata” a “Cuore di Tenebra” continua il romanzo della crisi della globalizzazione Leggi anche: Apocalypse Now, un viaggio nel cuore di tenebra Il cuore della montagna. In cammino nelle Apuane

Mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 17.00, il Museo invita alla presentazione del libro 'Il cuore della montagna', un percorso dedicato alle Apuane. L'evento offre l'opportunità di scoprire storie e approfondimenti su questo affascinante territorio montano, attraverso un testo che valorizza il patrimonio naturale e culturale della zona. Un momento di confronto e approfondimento per appassionati e interessati alla montagna e alla sua storia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Forum di Davos, i temi centrali dell’edizione 2026 - Sulla sfida di rilanciare «lo spirito del dialogo», Larry Fink, ceo di BlackRock, ha ammesso a Cnbc: «Con la polarizzazione del mondo e i grandi contrasti in corso, c’è più bisogno che mai di un Forum ... milanofinanza.it

La montagna incantata di Thomas Mann In libreria Un viaggio iniziato per caso si trasforma in un’esplorazione profonda del tempo, della malattia e dell’anima europea Nel sanatorio Berghof di Davos, in Svizzera, la vita si mette in pausa e il tempo si diss - facebook.com facebook

Secondo un'analisi di Greenpeace, l'aumento dei voli privati utilizzati dai leader mondiali per recarsi al Forum di Davos è in netta contraddizione con gli obiettivi dell'incontro, dato il loro elevato impatto climatico. x.com

