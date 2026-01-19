Vigili del fuoco ancora al lavoro per la bonifica all’impianto dei rifiuti di Grosseto

I vigili del fuoco di Grosseto continuano le operazioni di bonifica presso l’impianto di smaltimento dei rifiuti delle Strillaie, ancora in corso in serata e nottata. Le attività sono finalizzate alla messa in sicurezza, allo smassamento e al raffreddamento del materiale coinvolto nell’incendio scoppiato questa mattina. Le operazioni proseguono con l’obiettivo di garantire la sicurezza dell’area e limitare eventuali rischi ambientali.

GROSSETO – Sono proseguite anche in serata e in nottata le operazioni dei vigili del fuoco di messa in sicurezza, smassamento e raffreddamento del materiale contenuto all’interno della discarica delle Strillaie, interessata da un incendio sviluppatosi nelle prime ore di questa mattina. L’intervento degli uomini e delle donne del cmando di Grosseto è continuo ed è finalizzato a prevenire eventuali riprese delle fiamme, causate dalla presenza di braci ancora attive nella parte inferiore della vasca di contenimento.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

FOTO/ Picentini, ancora una notte di fuoco: vigili del fuoco al lavoro da ieri sera

Nella notte, i vigili del fuoco sono intervenuti a Giffoni Valle Piana per spegnere un incendio presso l’azienda Sineko, specializzata nel settore ambientale e nello smaltimento di rifiuti. L’intervento, iniziato ieri sera, si è concluso poco prima dell’una, garantendo la sicurezza dell’area e limitando i danni. L’incendio rappresenta un episodio significativo nell’attenzione alla tutela ambientale e alla gestione dei rifiuti nella zona.

Grosseto, incendio alle Strillaie: in fiamme rifiuti da smaltire. Vigili del fuoco con autorespiratori

Nelle prime ore di oggi, 18 gennaio 2026, i Vigili del Fuoco di Grosseto sono intervenuti presso lo stabilimento di smaltimento rifiuti di Le Strillaie, a causa di un incendio che ha coinvolto materiale da smaltire. Due squadre, dotate di autorespiratori, sono intervenute per domare le fiamme e contenere i danni. L’intervento è ancora in corso per garantire la situazione sotto controllo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Incendio nel capannone, le fiamme divorano lo stabile nella notte: oltre 30 vigili del fuoco al lavoro per spegnere il rogo - Incendio all'interno del capannone di via Magnadola a Motta di Livenza, in provincia di Treviso: le fiamme si sono propagate nel cuore della notte di ... ilgazzettino.it