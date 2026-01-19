Vigili del fuoco ancora al lavoro per la bonifica all’impianto dei rifiuti di Grosseto
I vigili del fuoco di Grosseto continuano le operazioni di bonifica presso l’impianto di smaltimento dei rifiuti delle Strillaie, ancora in corso in serata e nottata. Le attività sono finalizzate alla messa in sicurezza, allo smassamento e al raffreddamento del materiale coinvolto nell’incendio scoppiato questa mattina. Le operazioni proseguono con l’obiettivo di garantire la sicurezza dell’area e limitare eventuali rischi ambientali.
GROSSETO – Sono proseguite anche in serata e in nottata le operazioni dei vigili del fuoco di messa in sicurezza, smassamento e raffreddamento del materiale contenuto all’interno della discarica delle Strillaie, interessata da un incendio sviluppatosi nelle prime ore di questa mattina. L’intervento degli uomini e delle donne del cmando di Grosseto è continuo ed è finalizzato a prevenire eventuali riprese delle fiamme, causate dalla presenza di braci ancora attive nella parte inferiore della vasca di contenimento.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
FOTO/ Picentini, ancora una notte di fuoco: vigili del fuoco al lavoro da ieri sera
Nella notte, i vigili del fuoco sono intervenuti a Giffoni Valle Piana per spegnere un incendio presso l’azienda Sineko, specializzata nel settore ambientale e nello smaltimento di rifiuti. L’intervento, iniziato ieri sera, si è concluso poco prima dell’una, garantendo la sicurezza dell’area e limitando i danni. L’incendio rappresenta un episodio significativo nell’attenzione alla tutela ambientale e alla gestione dei rifiuti nella zona.
Grosseto, incendio alle Strillaie: in fiamme rifiuti da smaltire. Vigili del fuoco con autorespiratori
Nelle prime ore di oggi, 18 gennaio 2026, i Vigili del Fuoco di Grosseto sono intervenuti presso lo stabilimento di smaltimento rifiuti di Le Strillaie, a causa di un incendio che ha coinvolto materiale da smaltire. Due squadre, dotate di autorespiratori, sono intervenute per domare le fiamme e contenere i danni. L’intervento è ancora in corso per garantire la situazione sotto controllo.
Incendio nel capannone, le fiamme divorano lo stabile nella notte: oltre 30 vigili del fuoco al lavoro per spegnere il rogo - Incendio all'interno del capannone di via Magnadola a Motta di Livenza, in provincia di Treviso: le fiamme si sono propagate nel cuore della notte di ... ilgazzettino.it
Il Viminale richiama dieci vigili del fuoco di Pisa che il 22 settembre si sono inginocchiati durante una manifestazione per Gaza. La contestazione disciplinare riguarda la "forma" della partecipazione, "perché indossavano la divisa". Rischiano dalla sospension - facebook.com facebook
Sci: Tarvisio, per la prima volta anche i Vigili fuoco nei soccorsi in pista. Al lavoro già dal 14 Gennaio, saranno impegnati fino a domenica #ANSA x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.