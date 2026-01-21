Daniela è stata tramortita poi soffocata

Il perito del giudice ha concluso che Daniela Coman è stata prima colpita alla testa e tramortita, poi soffocata. La 48enne di origine rumena, residente a Sassuolo, è stata uccisa il 15 maggio scorso dall’ex compagno, Peter Pancaldi, nella sua abitazione a Prato di Correggio. Questa analisi chiarisce le cause della sua morte, avvenuta in un contesto di violenza domestica.

Prima colpita alla testa e tramortita, poi soffocata. Sono queste le conclusioni a cui è arrivato il perito del gip, Erjon Radheshi, in merito alle cause della morte di Daniela Coman, la 48enne madre di un bambino di undici anni, di origine rumena e residente a Sassuolo, uccisa nella notte del 15 maggio scorso dall’ex compagno, reo confesso, Peter Pancaldi nella casa in cui l’uomo risiedeva a Prato di Correggio. Un’udienza fiume durata quattro ore e mezza, quella iniziata ieri mattina, in cui davanti al gip Matteo Gambarati sono sfilati perito e consulenti di parte, che hanno esposto le loro relazioni sul decesso della donna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

