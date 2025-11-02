Pompiano piange Daniela Bratelli morta nell’incidente in galleria | era stata anche assessore

Pompiano (Brescia), 2 novembre 2025 – La bassa bresciana piange Daniela Bratelli, mamma, moglie, lavoratrice e donna impegnata per il prossimo. Il ponte di Ognissanti si è trasformato in una tragedia per la comunità di Pompiano, dove viveva Daniela, 45 anni, conosciutissima e stimata. Lo schianto. La donna ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto sabato attorno alle 16 lungo la statale 510 Sebina, sotto la galleria Pianzole a Sulzano. A bordo della sua Kia Soul, Daniela stava viaggiando con un gruppo di amici del figlio sedicenne, diretti in montagna per approfittare delle festività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

