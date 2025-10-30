Neve alle Azzorre 2 recensione della serie tratta da una storia vera

di Stefano Di Maria E’ tornata su Netflix con l’attesa seconda stagione NEVE ALLE AZZORRE, serie thriller, al limite del grottesco, creata e scritta da Augusto Fraga, prodotta da Ukbar Filmes e diretta da Tiago Guedes. Una storia di riscatto e amicizia, ispirata a vicende realmente accadute, che pone l’attenzione sulla povertà degli abitanti delle piccole . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net