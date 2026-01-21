Curling azzurro | il dt convoca la figlia al posto di un' atleta con 6 Mondiali Ed è bufera

La recente convocazione nel team di curling ha suscitato polemiche, poiché il direttore tecnico ha scelto di portare con sé la figlia, lasciando a casa un’atleta con sei partecipazioni ai Mondiali. Angela Romei, in nazionale dal 2017, ha espresso delusione e rammarico, denunciando un’ingiustizia e criticando le modalità della decisione. La vicenda ha acceso un dibattito sul fair play e le scelte nel mondo dello sport.

Bufera (di polemiche) sulla Nazionale femminile di curling a due settimane dal via delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Il caso riguarda le convocazioni, che hanno visto esclusa Angela Romei, 28 anni, in azzurro dal 2017 e reduce da sei partecipazioni ai Mondiali e nove agli Europei, a vantaggio di Rebecca Mariani, 19enne dalla limitata esperienza internazionale a livello senior, figlia del direttore tecnico Marco Mariani, in carica dal giugno 2024. A far scoppiare il caso è stata la stessa Romei, attraverso un'intervista a "La Stampa". "Sono distrutta. Ma il mio dispiacere è soprattutto per le modalità e le tempistiche con cui è avvenuto tutto questo - ha confessato -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Curling azzurro: il dt convoca la figlia al posto di un'atleta con 6 Mondiali. Ed è bufera Angela Romei esclusa dall’Italia di curling alle Olimpiadi: “Il Dt ha chiamato la figlia 19enne”In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina, si apre un dibattito sulla selezione della squadra di curling italiana. Leggi anche: Beach volley, il DT azzurro alla vigilia dei Mondiali: “Gottardi/Orsi Toth hanno bruciato le tappe” La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Scoppia il caso nella nazionale femminile di curling: Angela Romei esclusa prima dei Giochi, al suo posto la figlia del DT. Curling azzurro: il dt convoca la figlia al posto di un'atleta con 6 Mondiali. Ed è buferaLa chiamata a sorpresa e la delusione di Angela Romei, nazionale dal 2017: Un'ingiustizia per me e per tutto il movimento, specie per le modalità. Il dt Mariani: Mia figlia è l'elemento con le cara ... msn.com Curling: niente Angela Romei, a Milano-Cortina va la figlia del dt (che spiega la scelta)Scoppia un caso nelle convocazioni del curling per Milano-Cortina 2026. La Federghiaccio ha deciso di escludere Angela Romei, 28enne pilastro ... sportmediaset.mediaset.it È questo il medagliere del curling azzurro ai Giochi! Il curling esordisce a Chamonix 1924 soltanto con gli uomini e, dopo tre presenze a scopo dimostrativo tra Lake Placid 1932, Calgary 1988 e Albertville 1992, ritorna ufficialmente nel programma olimpico x.com @follower L’Azzurro: “Le ripartenze fanno parte della mia vita, non solo sportiva. Correre, gareggiare è ciò che amo ed è quello che so fare" ilfaroonline.it #news #notizie #cronaca - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.