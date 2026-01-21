Crans Montana, Leonardo e Kean, coinvolti nell'incendio di Capodanno, si sono svegliati e hanno comunicato il loro stato di felicità tramite il computer. I giovani feriti, ricoverati negli ospedali di Milano, mostrano progressi incoraggianti nel loro recupero. La notizia rappresenta un passo importante nel percorso di ripresa dei ragazzi e offre un segnale di speranza dopo l'incidente.

Leonardo e Kean, entrambi 16 anni, compagni di classe del liceo Virgilio di Milano, sono stati risvegliati dalla sedazione profonda. Parlare non è ancora possibile, ma riescono a comunicare grazie a un computer. Sullo schermo compaiono parole, simboli, icone: è la comunicazione aumentativa e alternativa, la Caa, che consente di esprimersi anche quando il corpo non lo permette. Basta un clic per farsi capire. La Caa comprende diversi strumenti clinici e tecnologici usati in situazioni gravi. Chi soffre di Sla, ad esempio, può inviare comandi a un computer muovendo solo gli occhi. Nel caso dei grandi ustionati, invece, è il contatto con lo schermo a permettere di trasmettere pensieri ed emozioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Crans Montana, Leonardo e Kean si sono svegliati. Con il computer hanno detto: «Siamo felici»

“Cosa hanno detto”. Crans-Montana, Leonardo e Keane escono dal comaRecentemente, Leonardo e Keane, coinvolti nella tragedia di Crans-Montana, sono usciti dal coma.

Crans-Montana, due sedicenni risvegliati dal coma: hanno le mani fasciate ma comunicano con un computerAl Niguarda di Milano sono stati risvegliati due sedicenni dopo il coma conseguente al incendio di Crans-Montana.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Crans-Montana, Leonardo Bove è arrivato al Niguarda; Crans-Montana, caccia al farmaco per rigenerare la cute. Elsa e Leonardo rientrano oggi in Italia; Crans Montana, come stanno i pazienti ricoverati al Niguarda: uno è in condizioni estremamente critiche; Crans-Montana, parla Bertolaso: Leonardo Bove ha ustioni sul 50% del corpo. Uno dei pazienti è fuori pericolo.

Crans-Montana, Jacques Moretti nega ogni responsabilità: «Non ho colpe, ho fatto quello che dovevo fare». Risvegliati i due 16enni feritiJacques Moretti, è stato interrogato nuovamente, per quasi dieci ore. L'uomo, proprietario della discoteca bar Constellation in cui sono morte a Capodanno 40 persone e 116 sono ... ilmattino.it

Feriti a Crans-Montana, le registrazioni con le voci familiari per il 16enne ricoverato al Niguarda: Leonardo, gli audio degli amici sono un abbraccio per teIl discorso prima della partita della sua squadra, la Franco Scarioni under 17, in campo con la sua maglia. Proseguono le raccolte fondi per Leo Bove e gli altri ragazzi milanesi ricoverati ... ilgiorno.it

I dettagli sul risveglio di Leonardo Bove e Kean Talingdan, gravemente ustionati nella tragedia di Crans Montana. Iniziate anche le autopsie sulle vittime. - facebook.com facebook

Crans Montana, retroscena sugli interrogatori dei Moretti: le ipoteche e la licenza pagata 1 franco x.com