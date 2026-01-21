La Corte Suprema degli Stati Uniti ha mostrato un atteggiamento scettico nei confronti della richiesta di Donald Trump di rimuovere la governatrice della Fed Lisa Cook. La disputa riguarda le implicazioni sull’indipendenza della banca centrale e le accuse di frode legate a una richiesta di mutuo. Nel frattempo, Trump ha rivolto critiche a Jerome Powell durante il suo intervento a Davos.

La governatrice della Fed Lisa Cook sembra al sicuro dal licenziamento da parte di Donald Trump. In un caso che ha profonde implicazioni sull’ indipendenza della banca centrale, la Corte Suprema è infatti apparsa “scettica”, secondo i media americani, sulla sua rimozione, che il presidente americano chiede da mesi in seguito a presunte frodi per ottenere un mutuo. All’udienza davanti ai saggi era presente Jerome Powell, colpito a sua volta da un’ indagine del dipartimento di giustizia per i lavori di ristrutturazione da 2,5 miliardi di dollari della sede della banca centrale. Il presidente della Fed è oggetto da tempo di critiche ripetute da parte di Trump che, anche sul palco di Davos, lo ha attaccato: “È sempre in ritardo” nel tagliare i tassi, ha detto annunciando che a breve sarà nominato un nuovo presidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Corte suprema “scettica” sulla rimozione della governatrice Fed Lisa Cook. Trump attacca Powell anche da Davos

L’indagine sul capo della Fed Powell: «È una vendetta di Trump»La procura del distretto di Columbia ha avviato un’indagine penale nei confronti di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve.

