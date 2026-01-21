Sono aperte le iscrizioni al Corso di Taglio e Cucito a Venera di Sanguinetto, promosso da

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al nuovo Corso di Taglio e Cucito, promosso da "Amiamo la Pianura" attraverso il ramo "Fashion one – Moda e Show", in collaborazione con la prestigiosa scuola varesina “ARTE E MODA – Centro Sviluppo Insegnamento Professioni”, una delle realtà formative più importanti del Nord Italia nel settore moda. Il corso prenderà il via mercoledì 18 Febbraio e si svolgerà ogni mercoledì per un totale di 20 lezioni, Serali ciascuna della durata di 3 ore. Un percorso completo tra teoria e pratica Le lezioni saranno tenute dalla docente Mara Cavallini, insegnante qualificata e professionista del settore.🔗 Leggi su Veronasera.it

