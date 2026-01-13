La procura speciale sudcoreana ha richiesto la pena di morte per l’ex presidente Yoon Suk-yeol, accusato di aver imposto una legge marziale nel dicembre 2024. La decisione si basa sulle conseguenze di quella misura, considerata gravemente dannosa. Questa richiesta rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario che coinvolge l’ex presidente, evidenziando le tensioni politiche e legali legate a quegli eventi.

La procura speciale sudcoreana ha chiesto la pena di morte per l’ex presidente Yoon Suk-yeol per la sua fallita dichiarazione di legge marziale nel dicembre del 2024. Lo riferisce l’agenzia Yonhap. Il team del procuratore speciale Cho Eun-suk ha descritto Yoon come il capo di un’insurrezione che cercava di rimanere al potere prendendo il controllo della magistratura e del parlamento La sentenza sarà emessa durante l’udienza finale del processo di Yoon presso la Corte distrettuale centrale di Seul. Sebbene siano trascorsi decenni dall’ultima esecuzione, il codice penale sudcoreano continua a contemplare la pena di morte per reati di estrema gravità come quelli compiuti da Yoon quando, nella tarda serata del 3 dicembre del 2024 impose, benché solo per poche ore, la legge marziale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sud Corea, chiesta la pena di morte per l’ex presidente Yoon: un anno fa impose la legge marziale (video)

