Città storica e città contemporanea Firenze apre il dibattito

Il 22 gennaio a Firenze si terrà un dibattito presso la Palazzina Reale, organizzato dalla Fondazione Architetti Firenze e dall’Ordine degli Architetti, che approfondirà il rapporto tra il patrimonio storico e le esigenze della città contemporanea. L’incontro conclude la mostra dedicata a Gae Aulenti, “La modernità può costruire altrimenti”, e mira a riflettere sulle implicazioni di questa convivenza nel contesto urbano odierno.

Firenze, 17 gennaio 2026 – Si terrà giovedì 22 gennaio alle ore 17 nella Palazzina Reale di Firenze l’incontro “Città storica e città contemporanea: quali implicazioni nella società attuale”, promosso dalla Fondazione Architetti Firenze e dall’Ordine degli Architetti di Firenze, un appuntamento che conclude la mostra dedicata a Gae Aulenti “La modernità può costruire altrimenti”, ospitata a Palazzo Medici Riccardi. L’iniziativa si inserisce nel programma Glance Around e propone un confronto di respiro internazionale sul futuro della città europea contemporanea, chiamata a misurarsi con le tensioni tra conservazione e innovazione, memoria e cambiamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

