Ddl stupro le opposizioni abbandonano lavori Commissione | La destra straccia l' accordo sul consenso

Le opposizioni hanno abbandonato la commissione Giustizia del Senato che ha avviato l’esame del disegno di legge sulla violenza sessuale, che contiene la norma sul consenso delle donne frutto di un accordo bipartisan su input di Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Protestano così contro la richiesta si un maggiore approfondimento sulla norma chiesto dalla Lega a cui si sono associati Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ddl stupro, le opposizioni abbandonano lavori Commissione: "La destra straccia l'accordo sul consenso"

Altre letture consigliate

La Lega chiede audizioni per approfondimenti sul ddl sulla violenza sessuale, le opposizioni abbandonano per protesta i lavori in Commissione giustizia al Senato e chiedono lo stop al ddl sul femminicidio alla Camera. Bongiorno: 'Andremo avanti'. #ANSA Vai su Facebook

consenso è stupro. Una svolta culturale fondamentale nel contrasto alla violenza di genere. È un passo avanti richiesto dalla convenzione di Istanbul e abbiamo dimostrato che su questo tema fondamentale si può trovare terreno comune tra maggioranza e op Vai su X

Ddl femminicidio e ddl stupro, scontro maggioranza-opposizioni in Parlamento - Al Senato, la richiesta di un maggiore approfondimento sul “ddl stupro” chiesto dalla Lega a cui si sono associati FdI e FI, ha portato le opposizioni ad abbandonare la commissione Giustizia che ha av ... Da tg24.sky.it

Ddl stupro, le opposizioni abbandonano lavori Commissione: "La destra straccia l'accordo sul consenso" - Le opposizioni hanno abbandonato la commissione Giustizia del Senato che ha avviato l’esame del disegno di legge sulla violenza sessuale, che contiene la ... Scrive gazzettadelsud.it

Ddl stupro: le opposizioni abbandonano i lavori della Commissione - Le opposizioni hanno abbandonato la commissione Giustizia del Senato che ha avviato l'esame del disegno di legge sulla violenza sessuale, che contiene la norma sul consenso delle donne frutto di un ... Scrive ansa.it