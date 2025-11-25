Ddl stupro le opposizioni abbandonano lavori Commissione | La destra straccia l' accordo sul consenso

Le opposizioni hanno abbandonato la commissione Giustizia del Senato che ha avviato l’esame del disegno di legge sulla violenza sessuale, che contiene la norma sul consenso delle donne frutto di un accordo bipartisan su input di Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Protestano così contro la richiesta si un maggiore approfondimento sulla norma chiesto dalla Lega a cui si sono associati Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

