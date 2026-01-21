Confapi Pisa e del Tirreno promuove tre corsi di formazione professionale gratuita in Toscana

Confapi Pisa e del Tirreno offre tre corsi di formazione professionale gratuiti in Toscana, con qualifiche riconosciute, stage in azienda e indennità di frequenza. I percorsi, finanziati dalla Regione Toscana nel quadro del PR FSE+ 2021–2027, sono rivolti a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e lo sviluppo di competenze specifiche. Un’opportunità per chi desidera migliorare le proprie capacità professionali senza costi.

Confapi Pisa e del Tirreno promuove due corsi gratuiti per disoccupatiConfapi Pisa e del Tirreno organizzano due corsi gratuiti destinati a disoccupati, con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo e rispondere alla domanda di personale qualificato nel territorio.

