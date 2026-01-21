Condanna spropositata e incostituzionale | concesso lo sconto al braccio destro del boss Massimino

La corte d’appello di Palermo ha ridotto di due mesi la condanna di Giuseppe Messina, ritenuto uno dei principali collaboratori di Antonio Massimino nel settore del narcotraffico. La decisione si inserisce nel quadro di un procedimento giudiziario complesso, che ha visto la conferma di alcune condanne e la revisione di altre, evidenziando le delicate questioni relative alla condanna e alla legalità in ambito penale.

La corte d'appello di Palermo ha ridotto di due mesi la pena a Giuseppe Messina, 38 anni, già condannato a 12 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione per l'accusa di essere stato uno dei "luogotenenti" del boss Antonio Massimino nella gestione del narcotraffico.Il suo autolavaggio abusivo di.

