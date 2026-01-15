Renzo Ragonesi gli ex rossoblù al funerale del braccio destro di Franco Colomba

Il 5 gennaio 2026 a Bologna si sono svolti i funerali di Renzo Ragonesi, figura importante nel mondo del calcio e braccio destro di Franco Colomba. Alla cerimonia hanno partecipato ex calciatori, rappresentanze delle giovanili del Bologna e numerosi amici, uniti nel ricordo di una persona stimata e rispettata. L’evento ha rappresentato un momento di commossa partecipazione e di saluto definitivo a una figura che ha lasciato un’impronta significativa nel club rossoblù.

Bologna, 5 gennaio 2026 – Gli ex colleghi calciatori, il gonfalone del club rossoblù con una rappresentanza delle giovanili e i tanti amici che hanno voluto dargli l'ultimo saluto. C'è un pezzo di Bologna ai funerali di Renzo Ragonesi, l'ex calciatore cresciuto nelle giovanili rossoblù, poi diventato allenatore e braccio destro in panchina di Franco Colomba, scomparso martedì all'età di 82 anni. Nella chiesa della Certosa tanti i volti commossi degli amici di una vita. Tra gli ex rossoblù erano presenti, oltre a Colomba, Gianluca Pagliuca, Rino Rado, Lionello Massimelli e Gil De Ponti. Ragonesi col Bologna ha giocato a inizio carriera tre partite di Mitropa Cup, nel lontano1962. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Renzo Ragonesi, gli ex rossoblù al funerale del braccio destro di Franco Colomba Leggi anche: MotoGP, l’infortunio di Marc Marquez richiederà più tempo del previsto: danni al braccio destro Leggi anche: Ergastolo per il “mostro” di Prati, Giandavide De Pau, braccio destro del boss Senese. “Crudele e spietato” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Addio a Renzo Ragonesi, ex mezzala delle Aquile: esordì nel grande calcio nel derby col Cosenza - Si è spento a 82 anni a Bologna uno dei protagonisti della stagione 1963/64 con il Catanzaro: tredici presenze, un gol nel derby contro i Lupi e una carriera tra Serie B e C prima da calciatore e poi ... catanzaroinforma.it

Si è spento a 82 anni l’ex centrocampista e allenatore: molte piazze storiche lo ricordano con affetto. Addio Ragonesi, maestro di calcio. Colomba: "Era come un fratello» - Partito dal Bologna di Bernardini, ha girato tanto, da calciatore e poi da vice: Forlì, Reggiana,. sport.quotidiano.net

Addio all’ex calciatore Renzo Ragonesi, fu vice allenatore dell’Ascoli - Sedette in panchina con Franco Colomba per la miracolosa salvezza della stagione 2008- youtvrs.it

Rassegna Stampa - Si è spento all’età di 82 anni Renzo Ragonesi. Il ricordo di Franco Colomba: «Era come un fratello maggiore per me» facebook

Renzo Ragonesi, addio al vice di Colomba che iniziò nel Bologna x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.