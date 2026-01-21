La Confezioni M3 di Massarosa ha annunciato la chiusura definitiva, con la procedura di liquidazione in corso. L’azienda, attiva nel settore delle confezioni, interrompe così le proprie attività dopo un periodo di difficoltà legate alla crescente concorrenza straniera. La chiusura rappresenta un momento di cambiamento per il territorio e per i lavoratori coinvolti.

Massarosa, 21 gennaio 2026 – Si è spenta definitivamente la luce, anche se la procedura di liquidazione durerà ancora per qualche mese, alla Confezioni M3 di Massarosa. La storica ditta dei fratelli Carlo e Vincenzo Mennucci, chiude senza debiti quindi non per un fallimento, “ma semplicemente, o drammaticamente perché – spiega Vincenzo – nel nostro settore il Made in Italy attraversa una crisi quasi inarrestabile. Purtroppo la concorrenza che arriva dall’Asia, dalla Cina in particolare, è spietata e per restare sul mercato un’azienda italiana che paga regolarmente i propri dipendenti dovrebbe accettare di lavorare in rimessa”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Concorrenza straniera letale, la Confezioni M3 chiude”

