Ottolini Juve il ds è sempre più vicino | Comolli ha preso la decisione finale Superata la concorrenza straniera ecco cosa c’è dietro la scelta bianconera

Ottolini Juve, accelerata per il nuovo Direttore Sportivo: è vicinissimo a chiudere. Damien Comolli ha scelto l’ex Genoa, che ha superato la concorrenza. La ricerca del nuovo Direttore Sportivo della Juventus sembra essere giunta alle battute finali. Dopo settimane di valutazioni e una “short list” confermata anche dal futuro AD Damien Comolli, la dirigenza bianconera ha rotto gli indugi e individuato il profilo su cui puntare. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, Marco Ottolini è a un passo dal diventare il nuovo DS della Vecchia Signora. Un’accelerazione improvvisa, ma che conferma le indiscrezioni degli ultimi giorni che vedevano l’ex Genoa in pole position. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ottolini Juve, il ds è sempre più vicino: Comolli ha preso la decisione finale. Superata la concorrenza straniera, ecco cosa c’è dietro la scelta bianconera

Argomenti simili trattati di recente

Schira: Marco #Ottolini si sta avvicinando alla #Juventus per il ruolo di direttore sportivo. È molto apprezzato da Giorgio #Chiellini da molti anni. - facebook.com Vai su Facebook

#Ottolini, quattro anni alla #Juve e ritorno: quando può arrivare la firma e il ruolo sul mercato - X Vai su X

Clamoroso Ottolini, il candidato ds Juve rischia il posto al Genoa ultimo in classifica: la situazione - Contestazione e fischi per il Genoa dopo il ko interno contro la Cremonese e a pagare potrebbe essere il ds Ottolini. Riporta tuttosport.com

Nuovo ds Juve, Ottolini (e non solo) per il ruolo in casa bianconera. Spunta fuori una nuova indiscrezione - Nuovo ds Juve: Marco Ottolini in pole, Comolli prepara la rivoluzione bianconera La rivoluzione in casa Juventus prosegue senza sosta. Come scrive calcionews24.com

Ottolini alla Juve, alla scoperta del (futuro) ds bianconero: quali sono stati i suoi migliori affari! Ecco tutti gli acquisti e le cessioni, ci sono nomi importanti… - Ottolini alla Juve, scopriamo il (futuro) ds bianconero: ecco i suoi migliori affari tra acquisti e le cessioni. Da juventusnews24.com