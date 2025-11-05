Ottolini Juve il ds è sempre più vicino | Comolli ha preso la decisione finale Superata la concorrenza straniera ecco cosa c’è dietro la scelta bianconera

Ottolini Juve, accelerata per il nuovo Direttore Sportivo: è vicinissimo a chiudere. Damien Comolli ha scelto l’ex Genoa, che ha superato la concorrenza. La ricerca del nuovo Direttore Sportivo della Juventus sembra essere giunta alle battute finali. Dopo settimane di valutazioni e una “short list” confermata anche dal futuro AD Damien Comolli, la dirigenza bianconera ha rotto gli indugi e individuato il profilo su cui puntare. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, Marco Ottolini è a un passo dal diventare il nuovo DS della Vecchia Signora. Un’accelerazione improvvisa, ma che conferma le indiscrezioni degli ultimi giorni che vedevano l’ex Genoa in pole position. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

