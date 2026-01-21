Con più personale negli studi medici 1 3 di esami in meno | l’indagine

Uno studio recente evidenzia come un miglioramento dell’organizzazione e dell’equipaggiamento delle cure primarie possa ridurre di circa un terzo gli invii a visite ed esami specialistici. Potenziare la medicina generale rappresenta una strategia efficace per ottimizzare i percorsi diagnostici e ridurre i tempi di attesa, migliorando la qualità delle cure e alleggerendo il carico sui servizi di secondo livello.

Basterebbe dotare la medicina generale di maggiore organizzazione e strumentazione clinica per ridurre di un terzo gli invii a visite ed esami di secondo livello. A rilevarlo è un sondaggio Ipsos Doxa, condotto a fine 2025 in collaborazione con la Federazione italiana medici di famiglia (Fimmg), su un campione di 1170 medici di tutta Italia. Secondo la rilevazione, la metà degli accessi dei pazienti si conclude senza la necessità di invio a indagini di secondo livello, mentre "l'altra metà dei casi richiede la prescrizione di esami diagnostici o visite specialistiche che il paziente deve prenotare ed eseguire fuori dallo studio del proprio medico", spiega Paolo Misericordia, responsabile del centro studi della Fimmg.

