Ecografi negli studi dei medici di base Risposte chiare e rapide ai pazienti
LA NOVITÀ. Un progetto dell’Asst Papa Giovanni: già formati 24 professionisti, presto altri 25. Tra gli obiettivi diagnosi più tempestive, ma anche meno accessi impropri al Pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
DOTT. MARCO PIERMATTEO #GINECOLOGO Il dottore si occupa di: Disfunzioni endocrine e mestruali Menopausa e problematiche correlate Infertilità di coppia e fecondazione assistita Presso lo studio è possibile effettuare: Visita ginecologi Vai su Facebook
Ecografi negli studi dei medici di base. «Risposte chiare e rapide ai pazienti» - Tra gli obiettivi diagnosi più tempestive, ma anche meno accessi impropri al Pronto soccorso. Si legge su ecodibergamo.it
Ai medici di base dell’interno del Piceno assegnati 17 ecografi palmari - ASCOLI Diciassette ecografi palmari sono stati consegnati ai medici di medicina generale che prestano assistenza primaria negli ambulatori di altrettanti comuni delle aree interne del Piceno. Da corriereadriatico.it
Via libera all'accordo per i medici di base, arrivano le aggregazioni - Semaforo verde dalla Giunta regionale alla ratifica del nuovo Accordo integrativo regionale per la medicina generale, firmato a settembre tra la Regione e le principali organizzazioni sindacali dei ... Segnala rainews.it