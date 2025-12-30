Crisi idrica approvato alla Camera l’ordine del giorno di Pisano

Durante la seduta notturna della Camera dei deputati, è stato approvato l’ordine del giorno di Calogero Pisano, che prevede l’assegnazione di risorse straordinarie per affrontare l’emergenza idrica nella provincia. Questa misura si inserisce nel quadro delle iniziative volte a gestire e mitigare la crisi idrica in alcune aree del Paese, con un’attenzione particolare alle necessità locali.

Durante la seduta notturna della Camera dei deputati, nella quale è stata votata la fiducia al governo sulla legge di bilancio, è stato approvato l’ordine del giorno a prima firma di Calogero Pisano, che destina risorse straordinarie alla gestione dell’emergenza idrica nella provincia.L’atto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Crisi idrica, alla Camera dei deputati si discute dell'emergenza dell'Irpinia e del Sannio Leggi anche: Missione botteghe storiche. Approvato ordine del giorno di Forza Italia su sgravi Tari Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Manovra, ok Camera a fiducia. Giorgetti: “Su pensioni vedremo nel 2026”; Crisi idrica, via al piano per potenziare i dissalatori: a Porto Empedocle nuova vasca e incremento della portata; Dissalatori in Sicilia, approvato il piano da 41 milioni per il potenziamento. Schifani: Non è la soluzione definitiva; Manovra, la Camera accorda la fiducia: verso il voto finale. Crisi idrica, approvato alla Camera l’ordine del giorno di Pisano - Durante la seduta notturna della Camera dei deputati, nella quale è stata votata la fiducia al governo sulla legge di bilancio, è stato approvato l’ordine del giorno a prima firma di Calogero Pisano, ... agrigentonotizie.it

Un commissario straordinario per la crisi idrica in Irpinia e Sannio: la proposta alla Camera di Marta Fascina - Tra gli ordini del giorno della discussione di ieri, per l'approvazione alla Camera dei Deputati della Finanziaria, anche quella dell'onorevole di Forza Italia Marta Fascina relativa all'emergenza idr ... corriereirpinia.it

Aica e rete idrica, la Camera approva l’OdG dell’on. Pisano - Nella seduta notturna della Camera dei Deputati, nella quale è stata votata la fiducia al governo sulla Legge di Bilancio, è stato approvato l’Ordine del Giorno, a prima firma dell’on. scrivolibero.it

Bilancio di fine anno tra crisi idrica, energia e sanità. Il governatore rivendica risultati e continuità - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.