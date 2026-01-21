Comprare casa in Toscana il sogno degli stranieri Ecco dove cercano di più non a Firenze

La Toscana continua a rappresentare una meta ambita per gli acquirenti stranieri interessati all’acquisto di immobili in Italia. Nel 2025, la regione si conferma tra le preferenze principali, anche se le aree di interesse si spostano fuori dalle tradizionali mete come Firenze. Questo trend evidenzia un crescente interesse verso altre zone della regione, offrendo opportunità a chi desidera investire o trovare una casa in un contesto autentico e tranquillo.

Firenze, 21 gennaio 2026 – La Toscana si conferma anche nel 2025 la regione italiana più desiderata dagli acquirenti internazionali. Un primato che resiste nonostante una flessione complessiva delle richieste rispetto al 2024, dato che va letto non come un calo di appeal e un indebolimento delle attività, ma come il risultato di un’evoluzione nelle scelte degli acquirenti internazionali e come segno di un mercato sempre più maturo e selettivo. A dirlo è il nuovo report di Gate-away.com, il portale immobiliare dedicato agli acquirenti internazionali che cercano casa in Italia, che fotografa un’evoluzione chiara e un cambiamento della domanda: accanto alle aree storiche e più famose (dalla Lunigiana al Chianti, dalla Garfagnana alla Versilia), cresce l’interesse per territori meno battuti, borghi e piccole località che intercettano una parte crescente della domanda internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

