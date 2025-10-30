Napoli-Como decima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I partenopei cercano la terza vittoria consecutiva per mantenere il primato, ma di fronte avranno i lariani che stazionano nelle parti nobili della classifica a caccia di uno storico piazzamento europeo. Napoli-Como si giocherà sabato 1 novembre 2025 alle ore 18 presso lo stadio Maradona. NAPOLI-COMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I partenopei guidano la classifica in coabitazione con la Roma con 21 punti, frutto di sette vittorie e due sconfitte. Dopo il convincente 3-1 all'Inter nel big match, la squadra di Conte ha confermato il proprio momento positivo vincendo anche a Lecce di misura, ed ora punta a calare il tris sfruttando il turno casalingo.

