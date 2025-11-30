Cimitero di Staglieno inaugurata la ' casa delle parole' | Brizzi è l' ispiratore

In tanti hanno partecipato, domenica mattina, all’inaugurazione della nuova ‘Casa delle Parole’, nuova iniziativa So.Crem. Al Tempio Crematorio di Staglieno è stato il presidente Ivano Malcotti a spiegare la funzione della Casa delle Parole. Con lui le due specialiste doula, Rina De Lauri e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it