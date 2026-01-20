Onda anomala travolge due sindaci durante una diretta Facebook | Non fate come noi

Durante una diretta Facebook, i sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva, Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice, sono stati colti di sorpresa da un’onda anomala sul lungomare di Santa Teresa. L’episodio ha suscitato preoccupazione, ricordando l’importanza di prestare attenzione alle condizioni del mare durante le allerte meteo. Un episodio che invita alla prudenza in situazioni di maltempo e in presenza di onde improvvise.

Paura per i sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva, Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice. I due primi cittadini sono stati investiti da un'onda anomala mentre si trovavano sul lungomare di Santa Teresa, nel Messinese, per mostrare i danni provocati dal maltempo che nelle ultime ore ha.🔗 Leggi su Today.it

Sindaci del Messinese travolti da onda durante una diretta su Fb: “Non fate come noi”Durante una diretta Facebook, i sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva, Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice, sono stati sorpresi da un’onda anomala sul lungomare, a causa delle condizioni meteorologiche avverse che interessano la costa jonica siciliana.

Sindaci in Sicilia travolti da onda durante la diretta Fb: “Non fate come noi”Durante una diretta Facebook sul lungomare di Santa Teresa di Riva, i sindaci Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice sono stati coinvolti in un’onda anomala causata dal maltempo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: La badante, la cartomante, il notaio e i 300mila euro: così due anziani sono stati raggirati; Pestaggi a Termini, gli altri due arrestati erano a Ostiense: avevano molestato una donna; La Regina: Repubblica,da 50 anni una voce a difesa della capitale; Edicola di Ponte Milvio, isola felice: Qui vendiamo anche300 copie al giorno.

Sindaci del Messinese travolti da onda durante una diretta su Fb: Non fate come noi - VideoPaura per i sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva, Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice, che sono stati investiti da un'onda anomala, mentre si trovavano sul lungomare di Santa Teresa nel Messinese ... adnkronos.com

Maltempo a Santa Teresa di Riva, nel Messinese, ambulanza travolta da onda anomala Momenti di...Maltempo a Santa Teresa di Riva, nel Messinese, ambulanza travolta da onda anomala Momenti di ... itacanotizie.it

Un anziano a bordo di un’auto finisce in una voragine provocata dalle forti mareggiate e l’ambulanza inviata dal 118 per prestargli soccorso viene investita a sua volta da un’onda anomala. Accade a Santa Teresa di Riva, sul versante jonico della provincia di - facebook.com facebook

Una persona è morta e almeno altre 35 sono rimaste ferite per un'onda anomala che si è abbattuta a Mar del Plata, in Argentina. La spiaggia e anche il tratto di mare antistante era pieno di famiglie e turisti. A perdere la vita un ragazzo di 29 anni che ha sbattut x.com