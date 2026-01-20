Onda anomala travolge due sindaci durante una diretta Facebook | Non fate come noi

Da today.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una diretta Facebook, i sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva, Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice, sono stati colti di sorpresa da un’onda anomala sul lungomare di Santa Teresa. L’episodio ha suscitato preoccupazione, ricordando l’importanza di prestare attenzione alle condizioni del mare durante le allerte meteo. Un episodio che invita alla prudenza in situazioni di maltempo e in presenza di onde improvvise.

Paura per i sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva, Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice. I due primi cittadini sono stati investiti da un'onda anomala mentre si trovavano sul lungomare di Santa Teresa, nel Messinese, per mostrare i danni provocati dal maltempo che nelle ultime ore ha.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Sindaci del Messinese travolti da onda durante una diretta su Fb: “Non fate come noi”Durante una diretta Facebook, i sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva, Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice, sono stati sorpresi da un’onda anomala sul lungomare, a causa delle condizioni meteorologiche avverse che interessano la costa jonica siciliana.

Sindaci in Sicilia travolti da onda durante la diretta Fb: “Non fate come noi”Durante una diretta Facebook sul lungomare di Santa Teresa di Riva, i sindaci Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice sono stati coinvolti in un’onda anomala causata dal maltempo.

