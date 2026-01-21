Chiquito da Ballando con le Stelle a Sballo per te | Mi abbraccio da solo se nessuno può farlo al posto mio

Chiquito, noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, ha intrapreso un percorso che lo ha portato dal cinema e dal mondo dello spettacolo alla ricerca di equilibrio personale. Nato in Repubblica Dominicana, il suo viaggio riflette un percorso di crescita e scoperta di sé, dove l’autoabbraccio rappresenta un gesto di autostima e resilienza. Un racconto che svela l’altro volto di Chiquito, lontano dalle luci e più vicino alla sua essenza.

Dietro il sorriso luminoso e l’energia che il pubblico ha imparato ad amare, Chiquito, all’anagrafe Yovanny Moreta, porta con sé una storia fatta di distacchi, responsabilità precoci e scelte obbligate. In Sballo per te, film appena arrivato su Prime Video, interpreta uno dei ruoli più spigolosi del film, quasi un antagonista, ma la sua presenza in scena racconta molto più di un semplice conflitto narrativo. Racconta un uomo che ha imparato presto a reggersi in piedi da solo, a trasformare le mancanze in forza e il corpo in uno strumento di espressione e sopravvivenza. Arrivato in Italia dalla Repubblica Dominicana quando era poco più che un bambino, il compagno di ballo di Marcella Bella nell’ultima edizione di Ballando con le stelle ha conosciuto il freddo, lo sradicamento e lo sguardo del pregiudizio prima ancora di poterli nominare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

