Chiellini a Prime | Mourinho alla Juve? Magari con Spalletti Con Bremer non perdevamo da due anni Miretti come Perrotta cambi faccia

Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, commenta a Prime le possibili evoluzioni della squadra, tra cui l’ipotesi di Mourinho alla guida e l’importanza di giocatori come Bremer e Miretti. Riflette sul rendimento passato e sugli aspetti che potrebbero influenzare il futuro della squadra, offrendo un’analisi sobria e ponderata in vista della prossima sfida di Champions League contro il Benfica.

Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, parla a Prime prima della sfida di Champions League contro il Benfica. Le sue dichiarazioni. Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha parlato a Prime prima di Juve Benfica. SPALLETTI – « Luciano poi è un passionale ed è uno che abbraccia tutte le persone e incarna subito lo spirito dell’ambiente in cui è. Siamo molto contenti, un po’ rammaricati dopo sabato perché avremmo meritato di più e probabilmente avremmo parlato di un’altra classifica. Ma oggi c’è una Champions dove siamo partiti con partite difficili e abbiamo fatto fatica all’inizio, adesso siamo a una vittoria dalla matematica qualificazione per i playoff, ci vogliamo arrivare, non sarà facile, il Benfica è una squadra che purtroppo ci ha fatto soffrire un po’ di volte negli ultimi anni, è sempre stata tosta, l’anno scorso l’ultima. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

