Chi sono la moglie e i figli di Aldo Cazzullo Monica Maletto e Francesco e Rossana | Sono gelosissimo

Aldo Cazzullo, noto scrittore e giornalista, è sposato con Monica Maletto dal 1998, con cui ha avuto due figli, Francesco e Rossana. La famiglia rappresenta per lui un punto fermo e fonte di ispirazione, come dimostrano le sue parole e il coinvolgimento dei figli nelle sue opere. La sua vita privata rimane un aspetto importante al di là del successo professionale.

Aldo Cazzullo è sposato con la moglie Monica Maletto dal 1998 e dalla loro unione sono nati i due figli Francesco e Rossana, che hanno anche contribuito a scrivere con il padre il libro Metti via quel cellulare, in più occasioni lo scrittore ha ammesso di essere molto legato alla sua famiglia, i figli sono la sua grande priorità nonostante una carriera sempre in crescita nel corso degli anni. Aldo Cazzullo ha passato la passione per la cultura anche ai figli, che hanno confessato in una intervista a il Libraio: “ Grazie alla nostra famiglia conoscevamo già da prima di iniziare a scrivere le vicende di alcuni dei personaggi: nostro papà ci ha sempre raccontato storie belle e di coraggio”. Metropolitanmagazine.it

Mario Biondi: «Ai miei 10 figli insegno ad apprezzare ciò che hanno» - Il cantautore catanese ha parlato dei dieci figli avuti da quattro donne diverse: «Abbiamo sempre trascorso il Natale tutti insieme, quest'anno non so. vanityfair.it

Aldo Baglio, cosa fa oggi? Dal nuovo film al trasferimento - Avendo vissuto in Lombardia fin da bambino, la sua cadenza naturale è il milanese, mentre l'accento siciliano, tipico del suo personaggio, è stato una successiva trovata artistica e per riuscire ad ... ilmessaggero.it

Laerte Pappalardo torna a parlare della sua ex moglie Selvaggia Lucarelli Dalla loro separazione sono trascorsi quasi vent’anni - facebook.com Facebook