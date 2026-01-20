A chi va l’eredità di Valentino il patrimonio miliardario e chi sono gli eredi

L'eredità di Valentino, il noto stilista, comprende il patrimonio accumulato durante la sua lunga carriera. Chi sono gli eredi e come viene distribuito il patrimonio miliardario lasciato dall'iconico stilista? Questa domanda riguarda sia la gestione del patrimonio che le persone coinvolte. Di seguito, un'analisi chiara e precisa sulla successione di Valentino e sui soggetti a cui potrebbe andare il suo patrimonio.

Nel corso della sua lunghissima carriera, Valentino Garavani ha costruito un patrimonio economico imponente. Secondo le stime più attendibili, il valore complessivo dei suoi beni personali ammonterebbe a circa 1,5 miliardi di dollari. Una cifra che tiene conto dei proventi derivanti dalla cessione della maison negli anni Novanta e di investimenti finanziari. Il suo patrimonio immobiliare comprendeva alcune delle dimore più esclusive d’Europa: dalla storica villa sull’Appia Antica a Roma al castello di Wideville, alle porte di Parigi, fino a uno chalet a Gstaad, in Svizzera. A queste proprietà si affiancavano residenze a Londra e New York, oltre a una collezione d’arte di altissimo valore, costruita nel corso dei decenni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

