Chi l’ha visto? stasera su Rai 3 | i casi di Federica Torzullo Antonio Menegon e Franka Ludwig

Stasera su Rai 3 alle 21.20, torna “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli. La trasmissione approfondisce casi di scomparsa e omicidio, tra cui quello di Federica Torzullo, Antonio Menegon e Franka Ludwig. Un’occasione per riflettere su questioni ancora irrisolte, con un’analisi accurata e rispettosa delle storie coinvolte.

Torna in prima serata "Chi l'ha visto?", in onda stasera, mercoledì 21 gennaio, su Rai 3 alle 21.20. La trasmissione condotta da Federica Sciarelli riaccende i riflettori su storie complesse e ancora piene di interrogativi: dal femminicidio di Federica Torzullo alla misteriosa scomparsa dell'ingegnere Antonio Menegon, fino all'omicidio di Franka Ludwig, la 52enne tedesca uccisa – secondo gli inquirenti – per motivi economici legati a polizze assicurative. Come sempre, spazio anche ad appelli, segnalazioni e richieste di aiuto per persone in difficoltà. Il femminicidio di Federica Torzullo: indagini sulla possibile premeditazione.

