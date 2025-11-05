Baby sitter baristi ed elettrotecnici
BABY SITTER Famiglia ricerca una baby sitter con esperienza nella mansione e conoscenza lingua inglese, francese e araba. Sede di lavoro Podenzana. Contratto a tempo indeterminato. Offerta MS-269394 25 CARPENTIERI Per azienda operante in un cantiere navale, si ricercano 25 carpentieri con esperienza nella costruzione, manutenzione e riparazione delle navi in legno, metallo e resina. E’ richiesta esperienza nella mansione di almeno 6 mesi. Sede Massa. Lavoro a tempo indeterminato. Offerta MS-269349 ELETTROTECNICI Ditta di impiantistica cerca perito elettrotecnico con mansioni su lettura e sviluppo capitolato tecnico, sviluppo aspetti operativi interni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Per i suoi piccoli problemi non basta certo una baby-sitter… ci vuole la magia del Natale! Una tata magica, in prima serata su #La5! - facebook.com Vai su Facebook