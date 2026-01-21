Caso La Spezia la fidanzata | ho provato a smorzare la tensione tra i due E diventa bersaglio del web

La ragazza coinvolta nel caso di La Spezia, nota per aver contribuito a chiarire la vicenda dell’omicidio di Abanoub Youssef, si trova al centro di un intenso clamore mediatico. Dopo aver cercato di ridurre la tensione tra le parti, ha sospeso gli studi, disattivato i social e si è isolata. La sua esperienza evidenzia le conseguenze di un’esposizione pubblica in un contesto così delicato.

Non frequenta più la scuola, ha disattivato i profili social, non esce di casa. Da giorni la ragazza che ha aiutato a chiarire il contesto dell’omicidio di Abanoub Youssef alla Spezia è finita sotto attacco. È lei, amica d’infanzia della vittima ed ex fidanzata di Zouhair Atif, oggi accusato del delitto, ad aver confermato agli inquirenti gli elementi che hanno dato un senso a quella violenza. Parole semplici, rilasciate nella notte stessa dell’accoltellamento, ma sufficienti a farle vivere da allora sotto pressione continua. In rete la ragazza è diventata un bersaglio. Le sono piovuti addosso insulti, accuse, minacce.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Accoltellato in classe, la fidanzata dell’aggressore: “Ho provato a non farli litigare”Un episodio grave si è verificato in una scuola, dove uno studente è stato accoltellato durante le lezioni.

Argomenti discussi: Crepet e lo studente ucciso a scuola a La Spezia, la provocazione; Studente accoltellato a La Spezia, confermata la custodia cautelare per l'aggressore; La Spezia, studente ucciso a scuola da un compagno: accoltellato per una foto sbagliata sui social; I capri espiatori nel circolo vizioso della violenza.

Studente ucciso a La Spezia, una foto creata con l'intelligenza artificiale all'origine dell'omicidioL'omicidio che ha sconvolto l'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia rivela un lato oscuro legato alla manipolazione tecnologica. Al centro della tragedia che ha portato alla morte ... ilmessaggero.it

Studente accoltellato a La Spezia, la famiglia di Atif: «Chiediamo scusa ai genitori della vittima. Il coltello per uccidere non l’ha preso in casa»DAL NOSTRO INVIATO LA SPEZIA - Il padre del 18enne che ha ucciso Aboub vive con la moglie e quattro figli in un basso di 35 metri ad Arcola, a 12 chilometri da La Spezia. Appena due stanze umide, con ... corriere.it

Dopo il caso di La Spezia, il governo accelera sul pacchetto sicurezza e valuta di rendere subito operative le norme anti-coltelli, spostandole nel decreto legge. Misure presentate come urgenti, ma che per il Partito democratico rischiano di essere una risposta facebook

A La Spezia, il drammatico caso che impone un'ennesima riflessione su i giovani e sul malessere che li abita. La psicoterapeuta: «C'è un forte senso di disperazione. Gli adulti imparino a cogliere il grande bisogno che hanno di essere capiti, ascoltati» x.com