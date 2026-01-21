Elizabeth Smart è conosciuta per il suo drammatico caso di rapimento avvenuto nel 2002, che ha attirato l’attenzione internazionale. Oggi, Elizabeth vive con il marito e i figli, dedicandosi anche a iniziative di sensibilizzazione. Per scoprire i dettagli di questa storia e degli altri protagonisti come Brian e Wanda Mitchell, è possibile seguire il documentario

Dal 21 gennaio 2026 è disponibile su Netflix Kidnapped: il caso di Elizabeth Smart. Si tratta di un documentario che racconta uno dei casi che ha più sconvolto gli Stati Uniti, avvenuto nel 2022. La stessa protagonista di questa storia vera racconta ciò che le è accaduto. Ma vediamo insieme dov’è oggi e cosa fa Elizabeth. Non solo, ripercorriamo insieme la sua vicenda. Il caso di Elizabeth Smart storia vera: com’è stata rapita. Leggi anche: Nessuno ci ha visti partire come finisce: finale e storia vera. Nella notte del 5 giugno 2002, Elizabeth Smart è stata rapita. Aveva 14 anni e viveva a Salt Lake City. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Caso di Elizabeth Smart storia vera, dov’è oggi: marito e figli. Che fine hanno fatto Brian e Wanda Mitchell

