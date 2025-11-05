Immigrazione aumenta la presenza straniera a Livorno | quasi 29mila residenti nel 2024 Tutti i dati

Livornotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'immigrazione continua a crescere. Sia in Toscana che a Livorno. Se a livello regionale, infatti, dai 424.066 cittadini stranieri del 2023 siamo passati ai 439.789 del 2024 (+3,7%, circa 16mila persone), a Livorno (e provincia) il dato è +6,5%. Con la presenza straniera di residenti che è. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

immigrazione aumenta presenza stranieraIn regione 123 mila stranieri, ma manca l'integrazione - Il dossier statistico presentato da Idos al Centro Balducci parla di un +2,6 di presenze ma anche di 22 mila studenti senza cittadinanza italiana ... Riporta rainews.it

immigrazione aumenta presenza stranieraImmigrazione: aumenta in Sardegna, ma resta bassa rispetto alla media nazionale - I cittadini stranieri che vivono nell’Isola sono in aumento, anche se nel territorio regionale sono appena l’1,0% di tutti coloro che risiedono in Italia. Da youtg.net

immigrazione aumenta presenza stranieraDa 424.066 stranieri residenti a 439.789, aumenta per il terzo anno consecutivo l'immigrazione in Toscana - Aumenta per il terzo anno consecutivo l'immigrazione in Toscana: dopo il +2,1% del 2022 e dell'anno successivo, infatti, nel 2024 la ... Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Immigrazione Aumenta Presenza Straniera