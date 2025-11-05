Immigrazione aumenta la presenza straniera a Livorno | quasi 29mila residenti nel 2024 Tutti i dati
L'immigrazione continua a crescere. Sia in Toscana che a Livorno. Se a livello regionale, infatti, dai 424.066 cittadini stranieri del 2023 siamo passati ai 439.789 del 2024 (+3,7%, circa 16mila persone), a Livorno (e provincia) il dato è +6,5%. Con la presenza straniera di residenti che è. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Approfondisci con queste news
Intanto per aumentare il controllo del territorio italiano e garantire la nostra sicurezza vanno fatti rientrare le centinaia di agenti che la Meloni ha mandato in Albania solo per fare inutile propaganda sull’immigrazione - facebook.com Vai su Facebook
IDMO ha pubblicato il suo ultimo report mensile Rimane alta la disinformazione su Israele/Palestina e aumenta quella su immigrazione e covid-19 Leggi qui il report completo: https://idmo.it/2025/10/22/rimane-alta-la-disinformazione-su-israele-palestin - X Vai su X
In regione 123 mila stranieri, ma manca l'integrazione - Il dossier statistico presentato da Idos al Centro Balducci parla di un +2,6 di presenze ma anche di 22 mila studenti senza cittadinanza italiana ... Riporta rainews.it
Immigrazione: aumenta in Sardegna, ma resta bassa rispetto alla media nazionale - I cittadini stranieri che vivono nell’Isola sono in aumento, anche se nel territorio regionale sono appena l’1,0% di tutti coloro che risiedono in Italia. Da youtg.net
Da 424.066 stranieri residenti a 439.789, aumenta per il terzo anno consecutivo l'immigrazione in Toscana - Aumenta per il terzo anno consecutivo l'immigrazione in Toscana: dopo il +2,1% del 2022 e dell'anno successivo, infatti, nel 2024 la ... Da lanazione.it