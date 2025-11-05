Si allontana da casa e fa perdere le sue tracce | apprensione per anziano

SAN VITO DEI NORMANNI – Momenti di apprensione per la famiglia di Francesco Rado, anziano di 86 anni scomparso oggi intorno alle 12:30 dalla sua abitazione in via Angelo Lanzillotti, nel quartiere della chiesa di San Domenico, a San Vito dei Normanni. L'uomo, che soffre di Alzheimer, si sarebbe. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche questi approfondimenti

Montalcino è alla ricerca di Viktoria Peroni, una giovane ragazza di 20 anni, studentessa e residente nel Comune di Montalcino. La ragazza si è allontana da casa senza cellulare; Viktoria Peroni è alta 170 cm, indossa pantaloni grigi, zainetto beige, gi - facebook.com Vai su Facebook

Gattina si allontana da casa, la famiglia la cerca da giorni - Il Giunco ilgiunco.net/2025/11/01/gat… - aiutateci a ritrovarla: la aspetta un bambino disperato. Non cercate di prenderla. Datele del cibo e contattateci. Chiamare i numeri: Lorella 3289317271 33584 - X Vai su X

Germano Tasso si allontana da casa a bordo del suo Land Rover Freelander e fa perdere le proprie tracce. L'82enne si cerca nel Trevigiano - Germano Tasso si è allontanato da casa ed è scomparso, si cerca nel Trevigiano, in particolare nella zona di Maserada ... Si legge su msn.com

Si allontana da casa e fa perdere le sue tracce: l'82enne trovato morto in un campo dopo ore di ricerca - Un 82enne residente a Velturno, in provincia di Bolzano, è stato trovato senza vita in un campo nella ... Come scrive ilgazzettino.it