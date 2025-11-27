Frosinone Open Day 5-6 dicembre | rinnovo Carta d’Identità e rilascio SPID per i residenti
L’Amministrazione Comunale di Frosinone, su indicazione del Sindaco Riccardo Mastrangeli, ha organizzato un Open Day dedicato al rinnovo della carta di identità elettronica (CIE) e al rilascio dello SPID. L’iniziativa si terrà venerdì 5 e sabato 6 dicembre, dalle 9 alle 18, presso la sede. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
