Carceri carenza di organico tra polizia penitenziarie e infermieri

Nell’ambito delle condizioni delle carceri italiane, si è svolto un incontro tra Samuele Ciambriello, Garante delle persone private della libertà, e il direttore sanitario del carcere ‘Francesco Uccella’ di Santa Maria Capua Vetere. L’obiettivo è analizzare le criticità legate alla carenza di organico tra polizia penitenziaria e infermieri, un tema che riguarda la gestione delle strutture e la tutela dei diritti dei detenuti.

Incontro al carcere ‘Francesco Uccella di Santa Maria Capua Vetere tra Samuele Ciambriello, Garante con il direttore sanitario dell’istituto. È stata evidenziata una carenza di personale infermieristico, che comporta significative difficoltà nella gestione quotidiana dei reparti. A ciò si aggiunge una carenza di agenti di polizia penitenziaria, con ripercussioni dirette sia sull’organizzazione interna sia sulla garanzia dei servizi sanitari e trattamentali. Attualmente la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere ospita 1.030 detenuti, di cui 65 donne in regime di alta sicurezza. Nel corso della visita il Garante ha inoltre visitato la biblioteca dell’istituto, confrontandosi con i bibliotecari detenuti e potendo constatare il lavoro svolto, che coinvolge persone appartenenti sia all’alta sicurezza sia alla media sicurezza, rappresentando un’esperienza positiva di responsabilizzazione, collaborazione e inclusione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

