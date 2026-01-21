Cantiere alle Cappuccini Piano da 500mila euro Al via la progettazione

Area Blu ha avviato la fase di progettazione per il cantiere alle Cappuccini, con un investimento di 500 mila euro. La procedura interesserà servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, finalizzati agli interventi di messa a norma antincendio e miglioramento sismico della scuola primaria in via Villa Clelia. L’obiettivo è garantire un ambiente più sicuro e conforme alle normative vigenti.

Area Blu ha avviato la procedura di affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativi agli interventi di messa a norma antincendio e miglioramento sismico della scuola primaria Cappuccini, in via Villa Clelia. L'intervento è inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici del Comune e prevede un importo complessivo pari a 500mila euro, finanziato dal Municipio, che a dicembre ha assunto il relativo impegno di spesa. Sempre il mese scorso era stato comunque chiesto anche un contributo statale di 130mila euro nell'ambito dell'avviso pubblico aperto a novembre dal ministero dell'Istruzione e del Merito, pensato per sostenere gli enti locali con contributi destinati alla messa in sicurezza urgente delle scuole del primo e secondo ciclo.

