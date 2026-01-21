Canottaggio inclusivo e sostenibile con il progetto #StudiEremoinFamiglia

Il progetto #StudiEremoinFamiglia, promosso dalla Federazione Italiana Canottaggio con il supporto di Sport e Salute e del Dipartimento per lo Sport, si distingue per un approccio inclusivo e sostenibile. Nel 2025, si prevede un incremento significativo delle iniziative e dei benefici per le comunità coinvolte, consolidando il ruolo del canottaggio come disciplina aperta a tutti e attenta all’ambiente.

ROMA - Numeri importanti nel 2025 per #StudiEremoinFamiglia, il progetto realizzato dalla Federazione Italiana Canottaggio con il sostegno del Dipartimento per lo Sport e di Sport e Salute. Sono stati seimila i giovani coinvolti nell'ambito di attività svolte in tutta Italia. #StudiEremoinFamiglia ha reso così partecipi, nella pratica remiera e motoria, sia studenti di tutta Italia sia il loro nucleo familiare e i loro insegnanti, con l'obiettivo di promuovere la cultura dello sport e, allo stesso tempo, sviluppare una concreta azione di contrasto del fenomeno del drop out. L'impegno dei tecnici e dei dirigenti societari, con il coordinamento della FIC, ha così permesso di ampliare l'offerta sportiva per il settore giovanile (Under 18) e favorire la crescita generale del movimento. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

